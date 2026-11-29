Un grave broncospasmo costringe Alex Marquez a saltare il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo del team Gresini ha accusato serie difficoltà respiratorie ed è stato trasportato all’ospedale 9 de Octubre di Valencia per ricevere le cure necessarie.

A confermare il ricovero è stato il dottor Angel Charte, responsabile medico della MotoGP, attraverso una comunicazione diffusa dalla squadra: «Un severo broncospasmo ha costretto il pilota ad abbandonare il circuito e a essere trasportato all’ospedale 9 de Octubre».

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Marquez è riuscito a scendere dal motorhome sulle proprie gambe. Le sue condizioni hanno comunque reso necessario il forfait dalla gara, in programma alle ore 14. Lo spagnolo avrebbe dovuto partire dalla quarta posizione in griglia.

BREAKING: @alexmarquez73 won’t take further part in the #ValenciaGP due to suffering of bronchospasm and therefore having to visit a hospital 🚨 #MotoGP https://t.co/128aXXjO7s — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Ultima gara con Gresini prima del passaggio in KTM

Il forfait rappresenta una delusione anche per il significato particolare che avrebbe avuto questo appuntamento per Alex Marquez. Quella di Valencia sarebbe stata infatti la sua ultima gara con il team Gresini, prima del passaggio alla KTM nella prossima stagione.

La domenica avrebbe rappresentato anche un’occasione speciale per condividere ancora una volta la griglia della MotoGP con il fratello Marc Marquez, che ha annunciato il ritiro dalle corse.

Da chiarire i tempi di recupero e la partecipazione ai test

Il pilota spagnolo aveva già affrontato un fine settimana complicato dal punto di vista fisico, ma sabato era riuscito a prendere parte alla Sprint Race, chiudendo al sesto posto.

Adesso la priorità è il recupero dopo il problema respiratorio. Restano da chiarire i tempi delle dimissioni dall’ospedale e le possibilità di partecipare ai test MotoGP di martedì a Valencia, ultimo appuntamento prima della preparazione alla nuova stagione.