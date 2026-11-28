Subito un colpo di scena a Valencia, teatro dell’ultima gara di MotoGp. La Ducati di Marc Marquez ha preso fuoco durante lo spegnimento del semaforo valido per l’inizio della Sprint Race. Il campione del mondo è stato costretto a saltar giù dalla moto e si è scottato all’altezza della coscia. Un pompiere è intervenuto subito per spegnere le fiamme.

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Marquez penalizzato

Oltre il danno, è arrivata anche la beffa per il 33enne di Cervera, “colpevole” di aver abbandonato la griglia di partenza della Sprint Race perché la sua moto stava andando a fuoco. Il fuoriclasse spagnolo è stato penalizzato dagli stewards Panel: ha fatto il warm up lap dalla pit lane, è partito dalla seconda casella e ha scontato un doppio long lap penalty. Una decisione che con ogni probabilità farà discutere e che è già stata contestata dal team della “rossa”, che si sta giocando il titolo costruttori con l’Aprilia (che adesso consolida il suo vantaggio sulla Ducati).

Bezzecchi vince la Sprint

La gara è stata vinta da Marco Bezzecchi, pilota italiano dell’Aprilia. Il 28enne di Rimini (che ha conquistato la seconda gara sprint consecutiva in stagione dopo quella di Portimão) ha preceduto il compagno di squadra Jorge Martin ed Enea Bastianini, in sella alla Ktm. Marc Marquez, penalizzato, ha chiuso al 13° posto.