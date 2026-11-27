Marc Marquez ha scelto di scendere di sella all’apice del trionfo, chiudendo il cerchio di una carriera da record consacrata domenica scorsa in Portogallo, a Portimao, con il decimo titolo iridato da mettere in bacheca. Quanto basta per superare un mito come Valentino Rossi per Mondiali vinti e appaiare un altro ‘guru’ dei motori come Giacomo Agostini, per titoli conquistati nella classe regina (otto). Marc Marquez ha deciso di dire basta perché non aveva più nulla da chiedere al suo talento, al suo orgoglio, alla sua fame da cannibale ma soprattutto al suo fisico martoriato dagli infortuni che lo hanno reso ancora più forte. Dopo il Gp di Valencia di domenica prossima, a 33 anni il ragazzo di Cervera spegnerà il motore delle sue emozioni più vibranti dopo 18 anni vissuti intensamente, al massimo delle sue forze, stupendo il mondo del motociclismo che stregò fin dal suo debutto.

THANK YOU, MARC! 🙏 8-time #MotoGP World Champion Marc Marquez has announced his retirement. 🔴🔚 One of the greatest personalities in sports, an example of resilience and grit. https://t.co/ZIafudp4OF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Nel 2008 gli inizi

Si presentò al grande pubblico in 125cc con la Ktm. Due anni dopo nel 2010 vinse il primo titolo su Derbi e, dopo il passaggio in Moto2 con la Suter, conquista il mondiale della classe intermedia nel 2012. E’ un predestinato e ad accorgersene prima degli altri è la Honda che lo ingaggia facendolo debuttare nella massima serie. L’era d’oro Marquez la visse proprio con la Repsol Honda dal 2013 al 2019: esordisce in top class diventando il più giovane campione della storia a 20 anni e domina il decennio vincendo 6 titoli in 7 anni, inclusa la striscia di 10 vittorie consecutive nel 2014. In quel periodo vive la rivalità più accesa della sua carriera, quella con Valentino Rossi, che sfocia nel celebre contatto di Sepang nel 2015, che ‘costa’ una fetta di Mondiale al ‘Dottore’, penalizzato e costretto a partire in fondo allo schieramento nel successivo Gp a Valencia. A beneficiare degli attriti, dentro e fuori dalla pista, tra i due fenomeni generazionali delle due ruote sarà Jorge Lorenzo, campione del mondo quell’anno. Successivamente Marquez inizia una seconda vita agonistica per via degli infortuni che lo tengono lontano dai trionfi fino al 2023.

One for the memories 📸❤️ #ValenciaGP🏁 https://t.co/CIyKnLWyFG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Gli infortuni

Una grave frattura all’omero destro a Jerez nel luglio 2020 avvia infatti quattro anni segnati da quattro operazioni chirurgiche, episodi di diplopia e la crisi tecnica della Honda, chiudendo un ciclo vincente senza più titoli. Sembrava la fine di tutto, ma Marquez è saputo risorgere con una forza di volontà straordinaria e una tenacia fuori dal comune. La rinascita arriva con la Ducati. Nel 2024 lascia infatti la Honda per passare alla scuderia di Borgo Panigale del team satellite Gresini Racing, ritrovando vittoria, competitività e gioia. Gara dopo gara ha ottenuto nel 2025 i giusti crediti per essere promosso nel Ducati Lenovo Team ufficiale dove conferma il suo talento: torna campione del mondo nel 2025 e concede il bis nel 2026 dopo una rimonta di 102 punti su Marco Bezzecchi. Un record nei record.

Turns out that the double vision RETURNED for @marcmarquez93 twice since 2025 😱 And he still managed to win the 2026 title 🤯 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/Je8uwGUyho — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Il bilancio della carriera

Chiude una carriera senza limiti: oltre agli 80 successi e 134 podi nella classe regina, ha ottenuto 16 vittorie (25 podi) in Moto2 e 10 vittorie (14 podi) in 125cc. In tutto ha ottenuto 106 vittorie (ma c’è ancora la gara di Valencia), 173 podi su 303 gare disputate con 92 giri veloci. Detiene il primato di vittorie in una singola annata di MotoGp (13 nel 2014). Inoltre ha stabilito il record per l’intervallo più lungo tra il primo e l’ultimo titolo in MotoGp (13 anni e 12 giorni) e nell’intero motomondiale (16 anni e 15 giorni) a dimostrazione della sua resilienza e longevità al vertice. Lascia con un titolo in 125cc (2010), uno in Moto2 (2012) e 8 in MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 e 2026). Ma non solo. Con 10 vittorie in MotoGP sul circuito tedesco del Sachsenring (insieme ad Aragón e Austin sono tutti circuiti sinistrorsi, configurazione in cui lo spagnolo ha costruito gran parte dei suoi record di vittorie e pole position), Marquez ha eguagliato il record storico di Giacomo Agostini (10 successi in top class sul tracciato finlandese di Imatra) per il maggior numero di trionfi sulla stessa pista nella classe regina. Le altre 3 vittorie arrivano da 125cc (2010) e Moto2 (2011, 2012). Inoltre nonostante il tracciato di Misano si percorra in senso orario, Márquez detiene inoltre il record assoluto di vittorie in MotoGP sul circuito romagnolo (7 trionfi), superando nettamente Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (fermi a quota 3). Un numero uno, in tutto e per tutto.