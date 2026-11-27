Clamoroso annuncio da parte di Marc Marquez, che si ritirerà al termine della stagione. Il campione del mondo della MotoGp, che la scorsa domenica a Portimao ha vinto il suo decimo titolo professionistico, ha comunicato l’intenzione di lasciare le competizioni dopo il prossimo Gp di Valencia, che dunque rappresenterà la sua ultima gara. “Ne parleremo dopo, ma intanto grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio. Spero vi siate divertiti quanto me. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp. Abbiamo fatto la storia”, si legge in una serie di cartelli mostrati dal pilota spagnolo alle telecamere, nel box Ducati.

A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez’s LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Marquez: “Ho sofferto molto per il braccio, ho iniziato a sentire paura”

“Ho sofferto molto con il braccio. Ho un contratto con Ducati, voglio ringraziarli perché hanno capito molto bene la situazione. Quando ho firmato a marzo ero super ottimista, non sapevo che avrei avuto un’altra operazione alla spalla destra e che avrei fatto ancora più fatica, che avrei avuto ancora più dolore”. Così Marc Marquez in conferenza stampa dal Gp di Valencia nel giorno dell’annuncio del suo ritiro. “Io sono un lottatore ma ho iniziato a sentire paura, che non è paura delle moto o della velocità – ha aggiunto – Siamo esseri umani, a volte corriamo al 100%, la passione c’è io sono veloce e mi sento competitivo. Mi sono divertito molto e voglio continuare a divertirmi ma penso sia arrivato il momento. L’ho annunciato adesso perché penso sia giusto così”.

“Quest’anno è stato molto al limite, la mia decisione l’ho presa dopo il Gran Premio di Motegi (in Giappone, ndr). L’unica persona che lo sapeva in tutto il mondo era mio fratello Alex. Ho deciso di annunciarlo oggi perché era l’unico modo per lottare per il titolo mondiale quest’anno. Parlare del ritiro mi avrebbe portato via energie, e io ero così vicino. Ho combattuto per il titolo e ho vinto, ma la decisione era già presa. Sia che fosse finita bene che in maniera meno positiva”.

“Prometti qualcosa al tuo corpo e il tuo corpo ti darà un extra. Con mio fratello ho avuto una bella chiacchierata, ha capito che ero in una situazione al limite. Stavo promettendo al mio corpo che sarebbe stata l’ultima volta in Indonesia, a Phillip Island, e questo mi ha dato un extra. Il motivo per cui alcuni sabati sono stato molto serio non è stato perché ero arrabbiato o altro ma perché stavo soffrendo – ha ammesso – Stavo soffrendo e i risultati coprivano la mia reale situazione”.

“Sono più sentimentale magari nella mia vita personale, nell’ambiente professionale sono sempre un killer. L’ho mostrato anche in pista, ma è vero che a 20 o 30 anni non hai la stessa filosofia di vita. Sono molto fortunato ad aver incontrato Gemma (la fidanzata, ndr), i miei genitori sono anche sempre vicini a me. La vita va avanti, nel futuro mi piacerebbe avere una famiglia, tutto questo arriverà ma la motivazione non è questa. Io mi sento ancora competitivo e veloce, la motivazione è il rischio. E a volte devi pesare i rischi”.

After 14 seasons and 8 #MotoGP World Titles, Marc Marquez announced this will be his last race of his career ❤️ Hear from the 93 in this special press conference 🥹 #ValenciaGP🏁 https://t.co/W5LXhuAu42 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Le vittorie di Marquez

Nella sua lunga carriera, Marc Márquez ha quindi portato a casa 10 titoli mondiali nelle varie classi:

8 in MotoGP

1 in Moto2

1 in 125

In totale, il pilota nato a Cervera il 17 febbraio 1993, ha disputato 303 gran premi, vincendone 106, con 173 podi.