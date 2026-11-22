Marco Bezzecchi vince il Gran premio del Portogallo. Il pilota italiano ha tagliato il traguardo davanti a Jorge Martin e a Raul Fernandez. Quarto Fabio Di Giannantonio. Con l’ottavo posto nel Gp del Portogallo, Marc Marquez conquista il suo decimo titolo in carriera e chiude aritmeticamente i conti nel Mondiale 2026 con un weekend di anticipo.

🏆 @marcmarquez93 is the 2026 #MotoGP WORLD CHAMPION! 🏆 A #MARCmade against all odds. A comeback for the #H1STORY books 💯 https://t.co/8YXpT9pQlw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

“Non so dove mi trovo, so solo che sono felicissimo. Stiamo celebrando la storia. So quanto ho sofferto e so che i miei tifosi a metà stagione hanno creduto molto in me”. Così Marc Marquez, dopo l’ottavo posto al Gp del Portogallo che gli è valso il decimo titolo mondiale di MotoGp. “Io ho continuato a spingere – ha proseguito – a dare il massimo e a fare meglio. Avevo detto che il titolo dello scorso anno mi aveva messo in pace con me stesso, ma questo è per tutti i fan. Grazie a tutti, questo è per voi”.

Marquez dieci volte campione, supera Rossi e aggancia Agostini

Dieci e lode ma stavolta anche qualcosa in più. Marc Marquez chiude il cerchio, spodesta per titoli iridati un’icona del motociclismo come Valentino Rossi, fermatosi a nove, e si mette sul piedistallo per costanza, resilienza fisica e nervosa, intelligenza tattica, opportunismo misto a sacrificio ma soprattutto per quel gusto al ‘cannibalismo’ che lo ha sempre contraddistinto. Seppur l’abbia sempre smentito pubblicamente, operare il sorpasso su quello che un tempo è stato il suo idolo ‘giallo’, era uno degli obiettivi non dichiarati del talento di Cervera. ‘Mission’ portata a termine alla soglia dei 34 anni, diciotto dei quali trascorsi nel mondo del professionismo che lo tenne a battesimo nel 2008, ad appena 15 anni. Iniziata sotto il segno dell’ammirazione reciproca, quella rivalità con ‘The Doctor’ si trasformò in uno scontro totale, sia in pista che a livello mediatico, logorando definitivamente i loro rapporti.

Da allora mettersi davanti andava oltre le parole di circostanza. Perché pur professando una filosofia improntata alla pura competizione personale, senza lo spettro del passato a guidare le sue scelte in pista, per Marquez arrivare a quota 10, appaiare un’altra icona del motociclismo come Giacomo Agostini per titoli nella classe regina (8 contro i 7 di Rossi) significa issarsi nell’Olimpo.

Senza falsa modestia. “Oggi sono la migliore versione di me stesso”, ha rivelato prima del Gp del Portogallo che gli ha consegnato l’iride.Marquez – con sette Gp e dieci Sprint vinti (con 14 podi nella gara corta) in stagione – si è costruito la sua ‘Decima’ sostenuto non tanto da una Ducati forte ma non imbattibile (meno vincente rispetto allo scorso anno quando sbaragliò la concorrenza) ma soprattutto da una forza d’animo e una volontà mista al talento che lascerà il segno nella storia della MotoGp. Di questa edizione 2026 si ricorderà di un Marquez arrivato ad un livello di maturità e una cognizione motociclistica superiore, tale non solo da pianificare un’annata cominciata tutta in salita tra cadute ed operazioni e poi raddrizzata con un dominio impressionante e una lucidità nello sfruttare ogni situazione a lui favorevole. Senza mai sbagliare e non fallire nemmeno una delle occasioni che gli sono state consegnate dal destino.Dopo il Gp in Francia di inizio maggio sembrava tutto finito. Nella sprint incappava in un violento high side al penultimo giro, durante il quale si rompeva il quinto metatarso del piede destro, per cui era necessaria un’operazione che gli fece saltare la gara del giorno dopo e l’intero Gran Premio seguente in Catalogna. Nelle dichiarazioni dopo l’infortunio, rivelò che era già prevista un’operazione alla sua spalla destra, per sistemare una vite che gli toccava il nervo radiale facendogli perdere forza durante la guida della moto. Con due Gp saltati sembrava aver già abdicato, staccato di 102 punti dopo sei gare.

Ed invece è da lì che è nato un nuovo Marquez. Rientrato al Gran Premio d’Italia al Mugello, non ancora al meglio fisicamente, concludeva al quinto posto la sprint e al settimo la gara lunga. La gara dopo in Ungheria faceva triplete con pole, sprint e gara lunga e a Brno piazzava un altro successo. La rincorsa era iniziata.Il calo di rendimento di Bezzecchi (prima la squalifica per uno schiaffo allo stewart e successivamente la caduta in Germania con frattura della clavicola) e l’assenza di Jorge Martin (che ha gettato via la possibilità di giocarsi il Mondiale fino all’ultima curva per la rovinosa caduta nella sprint a Phillip Island) sono stati i regali ricevuti in questa stagione, e lui se li è presi e goduti. Accumulando punti, quasi tutti quelli disponibili. E costruendosi il suo capolavoro.Nonostante le Aprilia ufficiali di Martín e Bezzecchi si siano dimostrate moto estremamente competitive e in grado di collezionare moltissimi podi, Márquez ha fatto la differenza netta in termini di cinismo e vittorie (ben 7 successi contro il singolo trionfo di Martín). Come sottolineato dal team manager Davide Tardozzi e dal direttore generale della Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, Marc si è dimostrato “un maestro nel colpire al momento giusto”, abbinando al talento una superiorità mentale ed un’esperienza uniche nella gestione della pressione. La sua è stata una rinascita epica. Superati i problemi fisici del passato, Márquez è tornato ai massimi livelli storici, dichiarando lui stesso di aver raggiunto picchi di forza mentale mai provati prima. Dieci e lode dunque. E non sembra finita. Con la ‘decima’ è nato un nuovo Marquez, più convinto della propria forza “perché il miglior pilota è quello capace di controllare le situazioni e ora ci riesco più adesso di quando avevo 20 anni”. E la tentazione di restare in sella ancora per un po’ è tanta.