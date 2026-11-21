Marc Marquez deve rinviare l’appuntamento con il decimo titolo mondiale. Il pilota della Ducati, mentre era saldamente al terzo posto nella sprint race del Gp del Portogallo, è scivolato nel penultimo giro tradito dall’asfalto insidioso per una pioggerellina. La gara è stata dominata dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, al primo successo stagionale in una Sprint, che ha trionfato la gara davanti all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Completa il podio la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez, quinta l’altra Aprilia di Jorge Martin.

Nella classifica mondiale Marquez resta ampiamente al comando con 55 punti di vantaggio su Martin e 62 su Bezzecchi.

Bezzecchi: “Sono contento, fino a oggi sprint è stata una tortura”

“Sono veramente contento. La Sprint è sempre stata una tortura per me fino a oggi“, ha commentato Marco Bezzecchi dopo la vittoria. “Grazie davvero al team che ha sempre creduto in me, hanno sempre tutti trovato il modo per mettermi comodo sulla moto, oggi è stata la giornata giusta, ora dobbiamo continuare a lavorare domani – ha aggiunto – proveremo a fare il massimo anche nella gara lunga”.