MotoGp, in Qatar è trionfo Bezzecchi davanti a Marquez

Marco Bezzecchi conquista il Gp del Qatar, terz’ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota dell’Aprilia, al suo sesto successo stagionale (il 18/mo in carriera, il 12/mo in top class), ha preceduto Marc Marquez e l’altra Aprilia di Raul Fernandez. Quarto Ogura davanti a Bastianini e Acosta.

Marquez è così costretto a rinviare la festa per il decimo mondiale della carriera, ma non sarebbe stato titolo nemmeno in caso di vittoria, perché uno stoico Jorge Martin ha chiuso la gara in settima posizione.

Bezzecchi: “Bellissima sensazione, prestazione che ci meritavamo”

E’ una bellissima sensazione, era la prestazione che ci meritavamo. Ringrazio l’Aprilia, sono stato velocissimo e mi sono trovato benissimo sulla moto. Peccato per ieri, questo ritorno ha un sapore più dolce. Ora torno a casa, non vedo l’ora di riposare e poi ripartire per Portimao”, ha dichiarato Marco Bezzecchi dopo la vittoria.

Marquez: “Ho cercato di gestire la gara e guidare in maniera intelligente”

Oggi ero davvero convinto di come affrontare la gara, ho cercato di gestirla e di guidare nella maniera più intelligente possibile. Volevo fare la gara su Jorge Martin, quando ho superato Acosta ho cercato di controllare il passo ed ero molto veloce”, ha commentato Marc Marquez alla fine della gara.

Fernandez: “Felice dopo i tanti problemi ultime due gare”

“Sono felice, nelle ultime due gare ho avuto tanti problemi con il dito, grazie al fisioterapista sono qui e sono riuscito a dare il 100%. Ho cercato di spingere e stare vicino a Marquez, qui è critico il consumo delle gomme. Negli ultimi giri mi mancava potenza, ho cercato anche di tenere il distacco con Marquez ma sono contento del podio e sono riuscito a rientrare”, ha detto Raul Fernandez, pilota Aprilia, terzo nel Gp del Qatar.