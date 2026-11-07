Brutto incidente per Pecco Bagnaia nel corso della gara sprint del Gp del Qatar. Il pilota della Ducati è stato tamponato da Fermin Aldeger nel secondo giro compiendo un violento highside. Il piemontese è rimasto a terra dolorante ma cosciente. La gara è stata interrotta con bandiera rossa per soccorrere il pilota della Ducati, portato via in barella. Necessario lo stop per permettere agli steward di far uscire Pecco dalla pista.
MotoGp, in Qatar nella sprint incidente per Bagnaia: uscito in barella
Seguici su
Il pilota Ducati tamponato da Fermin Aldeger