MotoGp, in Qatar nella sprint incidente per Bagnaia: uscito in barella

Brutto incidente per Pecco Bagnaia nel corso della gara sprint del Gp del Qatar. Il pilota della Ducati è stato tamponato da Fermin Aldeger nel secondo giro compiendo un violento highside. Il piemontese è rimasto a terra dolorante ma cosciente. La gara è stata interrotta con bandiera rossa per soccorrere il pilota della Ducati, portato via in barella. Necessario lo stop per permettere agli steward di far uscire Pecco dalla pista.