Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 7 novembre 2026

Ultima ora

MotoGp, in Qatar nella sprint incidente per Bagnaia: uscito in barella

MotoGp, in Qatar nella sprint incidente per Bagnaia: uscito in barella
Pecco Bagnaia (Foto Alessandro La Rocca/ LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Il pilota Ducati tamponato da Fermin Aldeger

Brutto incidente per Pecco Bagnaia nel corso della gara sprint del Gp del Qatar. Il pilota della Ducati è stato tamponato da Fermin Aldeger nel secondo giro compiendo un violento highside. Il piemontese è rimasto a terra dolorante ma cosciente. La gara è stata interrotta con bandiera rossa per soccorrere il pilota della Ducati, portato via in barella. Necessario lo stop per permettere agli steward di far uscire Pecco dalla pista.

© Riproduzione Riservata