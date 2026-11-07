MotoGp, Gp Qatar: pole per Bezzecchi davanti a Marquez

Marco Bezzecchi vola nelle qualifiche di Lusail e firma la pole position del Gp del Qatar con il nuovo record della pista (in 1’50″028). Il pilota dell’Aprilia precede la Ducati del leader della classifica, Marc Marquez, e la Ducati VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio. Raul Fernandez apre la seconda fila davanti a Bagnaia e Ogura. Jorge Martin, al rientro dopo la frattura al braccio, scatterà undicesimo. Alle 17 in programma la Sprint Race. Domenica alla stessa ora la gara nella quale Marc Marquez può diventare campione del mondo.

“Bezzecchi ha un’altra velocità. L’obiettivo era essere in prima fila. Sappiamo che Marco ha un altro passo in questo weekend, è velocissimo e dobbiamo accettarlo per questo fine settimana” le parole di Marc Marquez, secondo nelle qualifiche del Gp del Qatar.