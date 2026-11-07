Moto Gp, in Qatar Marquez vince la sprint davanti a Di Giannantonio e Martin

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gp del Qatar, terz’ultima tappa del mondiale, e si avvicina sempre di più al suo decimo titolo Mondiale, l’ottavo nella classe regina. Il pilota della Ducati, al termine di una gara che ha registrato la rovinosa caduta di Pecco Bagnaia tamponato da Aldeguer che ha causato la bandiera rossa e dalla caduta di Bezzecchi toccato da una manovra al limite da Marquez, ha preceduto la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e l’Aprilia di Jorge Martin, che ha gareggiato con una frattura al braccio destro. Domani Marquez nella gara lunga ha l’opportunità aritmetica di potersi laureare campione del mondo.

“È stata una gara strana, in particolare dopo quella interruzione. Spero che Bagnaia stia bene. Ho cercato di difendere al meglio la prima posizione. Nel contatto con Bezzecchi è scattato anche l’airbag, ma oltre questo è andato tutto per il meglio. Sono riuscito a controllare il distacco negli ultimi giri”. Così Marc Marquez, pilota Ducati, dopo la vittoria nella Sprint Race del Gp del Qatar.