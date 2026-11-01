MotoGp, Marquez domina in Malesia e ‘vede’ il Mondiale, per Yamaha niente Gp in Qatar

Il solito insaziabile Marc Marquez domina il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, e fa un passo avanti forse decisivo verso la conquista del suo secondo titolo Mondiale consecutivo in sella alla Ducati. Delle 300 curve completate dai piloti, Marquez ne ha affrontate in testa 299 e mezzo. Solo al primo giro, quando è stato attaccato dal fratello Alex (BK8 Gresini Racing MotoGP) in una frenata, ha ceduto la leadership della corsa. Ma ha risposto subito in uscita. Per il resto, a Sepang la sua domenica è stata all’insegna della superiorità assoluta. Marquez ottiene così il suo 80° successo in MotoGp e si guadagna l’opportunità di chiudere i giochi iridati già nel prossimo round, il terzultimo del 2026, in calendario la settimana prossima in Qatar.

“Mondiale più vicino? Non ci voglio pensare. È vero che mancano solo tre gare, ma ci sono tanti momenti e in un campionato con la Sprint e la gara lunga può succedere di tutto”, ha commentato a caldo Marquez, nella classifica generale con 44 punti di vantaggio su Martin, che aveva iniziato il GP della Malesia col polso rotto in Australia ma ha alzato bandiera bianca, e 67 su Bezzecchi. Il fenomeno di Cervera, già 7 volte campione del Mondo nella classe regina, ha tagliato il traguardo con oltre quattro secondi di margine su Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), secondo davanti al numero 73. Marco Bezzecchi (Aprila Racing), ancora in ballo per il titolo, è crollato nel finale, scivolando dalla quarta alle sesta posizione, superato prima dal giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e poi dalla Ktm di Enea Bastianini. Tra il riminese e il pilota nippinico è stata battaglia vera, con tanto di contatto al 18°, quando alla prima curva la traiettoria del romagnolo è stata larga, quella del giapponese che lo seguiva stretta e c’è stato un deciso contatto fra i due piloti in sella all’Aprilia. L’ufficiale di Noale si è preso una ruotata in una spalla e il collega ha visto saltare via qualche parte aerodinamica della sua RS-GP. “Il contatto con Ogura? Lui era più veloce, si poteva evitare, ma penso che mi avrebbe passato al massimo dopo qualche curva. Non mi lamento, è andato tutto liscio e va bene così”, ha detto Bezzecchi. Sul mancato ordine di scuderia, essendo anche il giapponese un pilota Aprilia, il riminese ha aggiunto: “Non so cosa rispondere, non voglio entrare in questa polemica. Non sono contento della gara e non voglio sprecare altre energie. Ora proviamo a concentrarci per il Qatar”.

Ma a fare notizia a Sepang è stato anche il dopo gara, con la Yamaha che ha comunicato al MotoGP Group la propria decisione di “non partecipare al Gran Premio del Qatar 2026 a seguito di una recente valutazione della situazione in Medioriente”. Tale decisione riflette la valutazione di Yamaha basata “sulle informazioni attualmente a disposizione ed è indipendente dalle misure adottate dal MotoGP Group e dall’organizzatore dell’evento”. La casa giapponese “non ha riscontrato motivi sufficienti per modificare le restrizioni di viaggio attualmente in vigore a livello aziendale”. Non si è fatta attendere la replica della MotoGp, che in un comunicato ha espresso “rammarico per la decisione di Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar. Sebbene riconosciamo che il team sia vincolato a una politica aziendale più ampia che limita i viaggi in Medioriente, riteniamo che tale decisione non tenga conto delle ampie garanzie fornite a tutte le parti interessate del campionato”. MotoGp ha quindi annunciato “la conferma, da parte del resto dello schieramento, della loro partecipazione alla gara in Qatar, e li ringraziamo per tale impegno”.