MotoGp, Gp Malesia 2026: Marc Marquez vince a Sepang davanti ad Acosta

Marc Marquez, pilota della Ducati, vince il Gp della Malesia 2026 precedendo il pilota della Ktm, Pedro Acosta sul circuito di Sepang. Terzo il pilota pilota della Ducati del team Gresini, Alex Marquez. Con la vittoria in Malesia Marquez si avvicina alla conquista del suo decimo Mondiale: guadagna 44 punti di vantaggio su Jorge Martín, costretto a stare fuori dai giochi per via della frattura al polso, e a 72 punti su Marco Bezzecchi dell’Aprilia, arrivato sesto a Sepang.
😎 @marcmarquez93 lifts the big trophy #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/HWT6wF1iJ3— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026
La classifica aggiornata
- 1 Marc Márquez 399
- 2 Jorge Martín 355
- 3 Marco Bezzecchi 332
- 4 Pedro Acosta 295
- 5 Ai Ogura 278
- 6 Fabio Di Giannantonio 265
- 7 Raúl Fernández 236
- 8 Álex Márquez 197
- 9 Francesco Bagnaia 173
- 10 Enea Bastianini 134
- 11 Fermín Aldeguer 125
- 12 Brad Binder 118
- 13 Luca Marini 117
- 14 Fabio Quartararo 79
- 15 Diogo Moreira 78
- 16 Franco Morbidelli 65
- 17 Johann Zarco 51
- 18 Joan Mir 33
- 19 Jack Miller 31
- 20 Álex Rins 29
- 21 Toprak Razgatlıoğlu 18
- 22 Maverick Viñales 14
- 23 Iker Lecuona 11
- 24 Augusto Fernández 6
- 25 Pol Espargaró 5
- 26 Somkiat Chantra 3