Moto Gp, la Yamaha diserta il Gp del Qatar: il perché della clamorosa decisione

La Yamaha ha comunicato al MotoGP Group la propria decisione “di non partecipare al Gran Premio del Qatar 2026. Tale decisione riflette la valutazione di Yamaha basata sulle informazioni attualmente a disposizione ed è indipendente dalle misure adottate dal MotoGP Group e dall’organizzatore dell’evento”. E’ quanto si legge in un comunicato del team giapponese che “a seguito di una recente valutazione della situazione in Medio Oriente, non ha riscontrato motivi sufficienti per modificare le restrizioni di viaggio attualmente in vigore a livello aziendale”. “Yamaha conferma il proprio pieno impegno verso la MotoGP e punta a tornare in gara in occasione del Gran Premio del Portogallo”, conclude il team giapponese.

🗞️ Statement from Yamaha Motor Company Ltd following its latest assessment of the situation in the Middle East Read More 🔗 https://t.co/EBKxd0lF4K https://t.co/01K7CxLgEj — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) November 1, 2026

La MotoGP “esprime rammarico per la decisione di Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar. Sebbene riconosciamo che il team sia vincolato a una politica aziendale più ampia che limita i viaggi in Medio Oriente, riteniamo che tale decisione non tenga conto delle ampie garanzie fornite a tutte le parti interessate del campionato”. E’ quanto si legge in una nota della MotoGp dopo l’annuncio di Yamaha che non prenderà parte al Gran Premio del Qatar per la guerra in Medioriente. “In seguito a consultazioni con lo Stato del Qatar, il Lusail International Circuit, consulenti indipendenti per la sicurezza e il costante processo di valutazione dei rischi della MotoGP, non è emersa alcuna informazione che giustifichi una modifica ai piani attuali per l’evento. Abbiamo comunicato questa posizione – spiega la MotoGp – insieme agli ultimi aggiornamenti disponibili, a tutti i Costruttori e ai Team; accogliamo con favore la conferma, da parte del resto dello schieramento, della loro partecipazione alla gara in Qatar, e li ringraziamo per tale impegno”. “Oltre alle implicazioni contrattuali derivanti dalla decisione di Yamaha in merito agli accordi con la MotoGP e l’IRTA, la mancata partecipazione comporta anche risvolti di natura sportiva; eventuali conseguenze in tal senso saranno gestite dalla FIM, in conformità con il regolamento del Campionato”, conclude la MotoGp a proposito di possibili penalizzazioni che saranno inflitte alla Yamaha.