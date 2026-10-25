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lunedì 26 ottobre 2026

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MotoGp, gp Australia annullato: ecco cosa è successo

MotoGp, gp Australia annullato: ecco cosa è successo
Marc Marquez (Foto Alessandro La Rocca/LaPresse 12-09-2026)
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Sarebbe stato l’ultimo gran premio sullo storico tracciato di Phillip Island: si riparte da Sepang

Annullato, a causa della scarsa visibilità, il Gran Premio di MotoGP di Phillip Island, in Australia. Sarebbe stata l’ultima gara sullo storico circuito australiano, che uscirà dal calendario a partire dalla prossima stagione. L’annullamento è dovuto in particolare all’impossibilità per l’elicottero medico di decollare da Melbourne e raggiungere il circuito, ponendo dunque un tema di sicurezza inaggirabile. Il prossimo appuntamento sarà sul circuito malese di Sepang, la prossima settimana: si ripartirà con Marc Marquez a 10 lunghezze su Jorge Martin

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