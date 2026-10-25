MotoGp, addio amaro a Phillip Island: maltempo spegne l’ultima gara e lascia aperto il mondiale

Niente Gran Premio d’Australia per la MotoGp. La gara di Phillip Island, che avrebbe dovuto disputarsi oggi, è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della scarsa visibilità, che ha impedito all’elicottero medico di decollare da Melbourne e raggiungere il circuito. Una condizione di sicurezza imprescindibile, che ha portato gli organizzatori a rinunciare alla corsa dopo diversi rinvii. Annullate anche le gare di Moto2 e Moto3. La cancellazione chiude nel modo più amaro l’avventura del Motomondiale a Phillip Island, storico tracciato australiano che dal 2027 uscirà dal calendario iridato per lasciare spazio ad Adelaide.

Per salutare il circuito e il pubblico, i piloti della classe regina sono comunque scesi in pista per un giro dietro la safety car, fermandosi poi sul rettilineo del traguardo per ringraziare i tifosi presenti nonostante la pioggia.”Phillip Island non meritava che la sua ultima gara venisse cancellata”, ha dichiarato Marc Marquez dopo il giro d’addio. “Le condizioni erano accettabili, ma purtroppo l’elicottero medico non poteva volare. È stata una decisione per ragioni di sicurezza. Mi dispiace molto per tutti i tifosi, noi piloti eravamo pronti a correre, ma oggi non è stato possibile”.

La mancata disputa del Gran Premio lascia invariata la situazione nella lotta per il titolo. Marquez, vincitore della Sprint di sabato, resta al comando della classifica con dieci punti di vantaggio su Jorge Martin, costretto a saltare la gara dopo la caduta nella Sprint che gli ha provocato la frattura del polso destro. Per lo spagnolo dell’Aprilia, la cancellazione evita di perdere ulteriore terreno in campionato, mentre il pilota Ducati non può sfruttare l’occasione per allungare.Il Mondiale tornerà in pista il prossimo fine settimana a Sepang, in Malesia, per il diciannovesimo appuntamento stagionale.