MotoGp, gp Australia: Marquez vince la Sprint Race e torna leader del Mondiale

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale classe MotoGp, ed è tornato in testa alla classifica piloti. Sul circuito di Phillip Island spagnolo della Ducati ha approfittato della caduta del connazionale Jorge Martin (Aprilia), uscito in barella. Alle spalle di Marquez il fratello Alex (Ducati Gresini), seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Quarto posto per Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Pedro Acosta (Ktm). In classifica Marquez, che partirà dalla pole dopo aver dominato le qualifiche, sale a 365 punti con 10 lunghezze di vantaggio su Martin e 50 su Bezzecchi.

Per Martin frattura del radio, non sarà in gara

Jorge Martin salterà il Gran Premio. A seguito di una caduta all’ottavo giro della Sprint Race lo spagnolo è stato dichiarato non idoneo a partecipare alla gara di domenica a Phillip Island. Lo comunica la Aprilia. Martin è stato portato al centro medico del circuito dopo l’incidente e le radiografie hanno rivelato, informa il team, “una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna all’estremità distale, ovvero una frattura confermata di una delle due ossa dell’avambraccio vicino al polso, con una seconda frattura sospetta anche all’altro osso dell’avambraccio”. Il pilota si sottoporrà ad ulteriori esami per giungere a una valutazione definitiva delle sue condizioni, ma è già stato dichiarato non idoneo a partecipare alla gara.