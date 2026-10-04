MotoGp Giappone 2026, Marc Marquez trionfa a Motegi

Dopo la gara Sprint, Marc Marquez si aggiudica il Gran Premio del Giappone di MotoGp sul circuito di Motegi. Il pilota della Ducati si piazza davanti ai rivali dell’Aprilia Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Con questa vittoria Marquez accorcia le distanze in classifica portandosi a soli due punti dal capolista Martin.

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Marquez: “Dovevo fare il massimo e ci sono riuscito”

“L’importante era fare il massimo dei punti e sono contento di esserci riuscito. La gara è stata dura quando sono stato dietro, ma sapevo che mettendomi davanti sarei riuscito ad avere un bel passo. Superato Martin ho fatto il mio ritmo e negli ultimi due giri ho guidato abbastanza rilassato”. Così il pilota della Ducati, Marc Marquez, vincitore in MotoGp del Gp del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale. “Martin è partito forte, nei primi giri ho fatto fatica ma poi mi sono trovato meglio, volevo essere davanti primo per gestire la gara e fare il passo. Noi facciamo il 100% come staff, la Ducati sta lavorando al massimo per lottare per il campionato. Mancano sei gare, ma per il momento siamo lì lottando e mettendo in difficoltà Martin che sta andando forte in queste gare, siamo sempre concentrati al massimo. Non serve vincere con largo distacco m basta anche un millesimo e avere comunque una distanza comoda sul secondo. Devo gestirla così perché spingere troppo non mi serve“, ha aggiunto.

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Bezzecchi: “E’ stato un podio sudato”

“Sono contento, ho dato il massimo, volevo rifarmi da ieri. E’ stato un podio sudato anche perchè Bastianini oggi volava ed era imbestialito. E’ stato tosto e bello. L’ultima parte di gara andavo forte, all’inizio ero in difficoltà e non riuscivo ad essere efficace in staccata e aggredivo l’accelerazione, poi sono riuscito a staccare più forte e ad aprire il gas più dolce e i tempi sono migliorati”. Così Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, terzo nel Gp del Giappone.

Another back-to-back podium for Bez in P3 👏 #JapaneseGP 🇯🇵 https://t.co/e63TPkr1zy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

Martin: “Bene il feeling ma più di così non potevo fare”

“Sono contento del feeling nonostante volessi vincere. Oggi era difficile battere Marquez. Ho guidato molto pulito e più di così non potevo fare. Abbiamo un bel pacchetto per continuare a lottare nelle prossime gare”. Così Jorge Martin, pilota dell’Aprilia, secondo nel Gp del Giappone. “Sono contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ho guidato bene ma con Marquez non puoi fare nessun errore, ho dovuto gestire cose fuori dal mio controllo, ho provato a spingere di più ma lui aveva qualcosa in più. Mi piacerebbe vincere ma a volte non si può, ma la vittoria arriverà. Il prossimo Gp, a Mandalika, mi piace molto, ho fatto sempre bene nel passo, questo non vuol dire andare forte subito. Mi sento privilegiato ad essere in testa in questa fase del campionato vedendo quello che sta facendo Marquez, abbiamo tutto per lottare”, ha concluso.

The Martinator is still here 👇👇 @88jorgemartin #JapaneseGP 🇯🇵 https://t.co/EV3fRClPxw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

La classifica aggiornata