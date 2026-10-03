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sabato 3 ottobre 2026

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MotoGp, Gp Giappone 2026: Marc Marquez vince la Sprint

MotoGp, Gp Giappone 2026: Marc Marquez vince la Sprint
Marc Marquez (Carabelli/picture-alliance/dpa/AP Images)
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Martin e Bastianini penalizzati

Marc Marquez su Ducati ha vinto la gara Sprint del Gran Premio del Giappone. Dopo la corsa, penalizzati per una uscita di pista all’ultimo giro Jorge Martin, su Aprilia, ed Enea Bastianini, su Ktm, arrivati al traguardo rispettivamente secondo e terzo. Sul podio sale cosi la Honda di Diogo Moreira con Martin che scivola in terza posizione e Bastianini in quarta. 

Marco Bezzecchi sull’altra Aprilia non è andato oltre il sesto posto. Dodicesimo Pecco Bagnaia sull’altra Ducati. Fuori per un incidente in partenza Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Domani la gara lunga. 

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