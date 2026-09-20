MotoGP, Gp Austria 2026: prima vittoria per Acosta

Pedro Acosta sfata il tabù e vince il Gran premio d’Austria 2026, per quella che è la sua prima vittoria in MotoGp in carriera in una gara ‘lunga’.

Il pilota spagnolo della Ktm, reduce da due podi consecutivi, sul tracciato casalingo di Spielberg, ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto il giapponese Ai Ogura con la Ducati Trackhouse che precede la Ducati ufficiale dello spagnolo Marc Marquez. Martin allunga in classifica generale sul campione del mondo in carica portandosi a +12 su Marquez, 306 a 294 punti. Segue Bezzecchi a 264 punti. È la prima vittoria della Ktm dal 2022.

Acosta: “Il modo più bello per chiudere il ciclo in Ktm”

“Alla vittoria dopo tre anni di tentativi? Già, ricordo l’ultima mia vittoria in Moto 2 in Indonesia, questo è un modo bello per chiudere un ciclo davanti a questa gente su questa pista. Ieri sono stato circondato da tante persone quando ho fatto quella cavolata scivolando nella sprint. Regalare questo successo è fantastico”. Così Pedro Acosta, pilota della Ktm, vincitore in Austria per la prima volta nella classe regina. Acosta il prossimo anno passerà in Ducati.

Martin: “La lotta per il Mondiale resta aperta”

“Voglio complimentarmi con Acosta, è una sensazione speciale per lui. Personalmente ho fatto una grande gara cercando anche di gestire il carburante. Ho provato a spingere per raggiungere Pedro cercando di limare alcuni punti della pista. La lotta per il Mondiale è aperta cerchiamo di continuare così”. Queste le parole di Jorge Martin, secondo nel Gp di Austria, quindicesima prova del Mondiale.

Bezzecchi: “Non è stato un weekend semplice, ora pensiamo all’Asia”

“Non è stato un weekend semplice, abbiamo faticato a trovare la strada, per fortuna oggi ho migliorato la mia guida. Sono partito bene ma quando Martin mi ha superato ho avuto problemi all’anteriore. Verso la fine non andavo però tanto male. Sono grato al team, sono stati fantastici. Ora pensiamo alle prossime gare in Asia”. Così Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, terzo nel Gp di Austria, quindicesima tappa del Mondiale.