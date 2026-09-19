Moto GP, Gp Austria 2026: Martin vince la sprint

Dopo una partenza incerta Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran premio d’Austria 2026 della Moto GP.

Il pilota dell’Aprila è stato abile a sfruttare la caduta a tre giri dalla fine di Pedro Acosta quando era leader della gara. Dietro a Martin sul podio la Ducati di Marc Marquez e l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi.

Martin: “Bello vincere in rimonta, domani servirà stesso ritmo”

“Oggi mi sono goduto alla grande la gara e ho avuto fortuna per la caduta di Pedro (Acosta ndr). Siamo partiti bene, ma poi siamo arrivati al limite e a un certo punto ho pensato che le mie possibilità fossero finite. Ma non ho mai mollato e ho cercato di rimontare”. Così Jorge Martin dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran premio d’Austria. “Vincere alla fine è davvero bellissimo perché lo meritavamo – ha continuato – siamo pronti per domani e sono convinto che possiamo proseguire con lo stesso ritmo”.

Marquez: “Secondo posto in Sprint fortunato, sono pronto per domani”

“Il mio obiettivo era il terzo posto nella Sprint, mi sono reso conto che Pedro (Acosta ndr) e Jorge (Martin) avevano un passo migliore del mio”. Così Marc Marquez dopo il secondo posto nella Sprint Race del Gran premio d’Austria. “Mi sono ritrovato nella posizione che volevo – ha aggiunto – poi ho avuto fortuna per l’errore di Acosta (caduto a tre giri dalla fine ndr). Siamo pronti per domani”.

Bezzecchi: “Gara dura, ma non ho mai mollato”

“Sono felice, è stata una gara dura in cui non avevo il passo dei primissimi. Ma non ho mai mollato”. Così Marco Bezzecchi dopo il terzo posto nella Sprint race del Gran premio d’Austria. “Ho cercato di dare il meglio e ho avuto un po’ di fortuna per l’errore di Pedro (Acosta ndr) – ha proseguito – ho tentato di stare lì vicino. Cercheremo di migliorare domani”.