MotoGP, Gp San Marino 2026: trionfo Marquez che va in testa al Mondiale

Dopo la vittoria di ieri nella gara sprint, Marc Marquez con la sua Ducati trionfa anche nella gara lunga al Gp di San Marino 2026, sul circuito di Misano, valido per il Mondiale di MotoGP. Alle sue spalle il fratello Alex, mentre Marco Bezzecchi, scattato dalla pole, ha finito la gara dopo neanche un giro: il pilota dell’Aprilia, incalzato dalla Ducati di Marc Marquez, è scivolato nel tentativo di prendere subito del vantaggio sullo spagnolo. Per il riminese si affievoliscono le ambizioni iridate.

Marquez invece raggiunge in testa alla classifica Jorge Martin a 274 punti (ma con più vittorie). Il pilota della Ducati ha sfruttato la rovinosa caduta nel primo giro di Bezzecchi, e dopo aver resistito al rientro proprio dell’Aprilia di Martin e alla Ducati di Alex Marquez, ha gestito la gara senza troppe difficoltà portando a otto i suoi successi sul circuito riminese, il settimo in top class. Sul podio suo fratello Alex con la Ducati Gresini e la Ktm di Pedro Acosta. Seguono altri tre spagnoli, Aldeguer, Martin e Raul Fernandez. Di Giannantonio chiude settimo, primo degli italiani. Delusione per Pecco Bagnaia caduto anche lui dopo i primi giri. Per Marc Marquez sono 78 vittorie in classe Regina, a -11 dal record di Valentino Rossi. Ad inizio giugno si trovava a -102 dalla vetta, ora in tre mesi ha ribaltato tutto.

Marquez: “In testa al Mondiale, non mi sembra vero ma non è ancora finita”

“È incredibile, non mi sembra vero. Ma si deve sempre spingere fino alla fine e non è ancora finita, Continueremo la nostra lotta. Noi cerchiamo di fare tutto per bene. Ci sono tanti piloti competitivi, come Martin e Bezzecchi. Dopo l’errore di Bezzecchi mi sono rilassato un po’ troppo ma sono riuscito poi a riprendere il passo e la fiducia”. Così Marc Marquez, pilota della Ducati, vincitore del Gp di San Marino.