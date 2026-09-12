MotoGP, Gp San Marino 2026: nella sprint vittoria Marquez su Bezzecchi

Marc Marquez vince la gara sprint del Gp di San Marino 2026, quattordicesima prova del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale firma la sua sesta vittoria stagionale nella gara ‘corta’ precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi scattato in pole. La gara si è decisa alla prima curva con lo spagnolo che sfrutta un miglior avvio posizionandosi alla prima staccata davanti al pilota riminese che non è riuscito nei giri successivi a tenere il ritmo del nove volte campione del mondo, che nel finale ha gestito la gara impedendo a Bezzecchi la rimonta. Terzo lo spagnolo Jorge Martin, leader della classifica Mondiale con l’altra Aprilia, che ha preceduto la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Martin mantiene la testa della classifica salendo a 263 punti, Marquez si avvicina portandosi a 249 punti mentre Bezzecchi si porta a 241 punti.

Quinto Alex Marquez (Ducati Gresini), a seguire la Ktm di Pedro Acosta e l’altra Aprilia di Raul Fernandez, A chiudere la top ten Fermin Aldeguer (Ducati) e le Honda di Luca Marini e Johann Zarco. Tredicesimo Pecco Bagnaia.

Come era già accaduto anche ad Aragon, la partenza si è rivelata fondamentale con Marquez apparso molto più aggressivo rispetto a Bezzecchi.

Marquez: “L’obiettivo in partenza era mettermi subito davanti”

“Fin dalla partenza l’obiettivo era mettermi davanti con la gomma media. Gli ultimi giri sono stati pericolosi, ho cercato di spingere e poi di rilassarmi. Negli ultimi giri il passo c’era e l’ho gestito. Bene la sprint ma l’importante resta domani”. Così Marc Marquez, pilota Ducati, vincitore della gara sprint del Gp di San Marino.

Bezzecchi: “È il mio miglior risultato quest’anno nella sprint”

Bezzecchi in pista a Misano (Foto Costanza Benvenuti/LaPresse)

“Sono soddisfatto, è stato il miglior risultato quest’anno nella sprint. Ottimo per me, bene il lavoro della squadra”. Così Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, secondo nella gara sprint del Gp di San Marino.

Martin: “Soddisfatto del podio, spero di migliorare ancora”

Martin in pista a Misano (Foto Costanza Benvenuti/LaPresse)

“È stato un weekend difficile, ho cercato di superare Di Giannantonio e trovare il punto giusto per farlo, sono soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra. Sono molto felice e speriamo domani di migliorare ancora un po’”. Così Jorge Martin, pilota dell’Aprilia, terzo nella sprint del Gp di San Marino.