MotoGp, Gp San Marino 2026: Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole del Gp di San Marino, quattordicesima prova del Mondiale di MotoGp. Il pilota dell’Aprilia con il tempo di 1’29″982 ha preceduto la Ducati di Marc Marquez. Terzo crono per Fermin Aldeguer (Ducati). Dalla seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati), il leader della classifica Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini su Honda.

Per Bezzecchi, che ha fatto registrare il record della pista, è la tredicesima pole in top-class, la quarta quest’anno eguagliando Loris Capirossi e Sete Gibernau al 20° posto dell’era moderna (dal 1971) in top-class. Misano inoltre è il secondo circuito in cui mette a segno una seconda pole dopo Buriram.

Bezzecchi delivers on home turf! 🏠



It's back-to-back poles with a new all-time lap record for the Italian 💥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/QTigXXvh0x — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

La griglia di partenza del Gp di San Marino

Nel dettaglio il risultato nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino:

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 1:29.982 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +0.198 Fermin Aldeguer (Bk8 Gresini Racing Motogp) +0.368 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro Vr46 Racing Team) +0.404 Jorge Martin (Aprilia Racing) +0.587 Luca Marini (Honda Hrc Castrol) +0.627 Pedro Acosta (Red Bull Ktm Factory Racing) +0.658 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro Vr46 Racing Team) +0.661 Alex Marquez (Bk8 Gresini Racing Motogp) +0.714 Raul Fernandez (Superfile Trackhouse Motogp Team) +0.871

Gli orari del Gp di San Marino e dove vederlo

Il semaforo verde della Sprint Race del Gran Premio di San Marino è fissato alle 15 di oggi, 12 settembre. I piloti si contenderanno i primi punti del weekend. Domenica 13 settembre la gara lunga è prevista alle 14. Sprint e Gp lungo saranno trasmessi da Sky Sport e in streaming da Now. Diretta in chiaro anche su Tv8.

Bezzecchi: “Mi sono divertito ma ora restare concentrati”

“Mi sono divertito, un bel turno, abbiamo lavorato bene, adesso bisogna restare concentrati. Ringrazio la squadra, vediamo come andrà oggi pomeriggio nella gara Sprint. La moto funziona bene, in alcuni punti soffriamo un po’ e bisogna trovare qualche piccola soluzione. Ma non posso dire niente, ragazzi sono stati bravi”. Così Marco Bezzecchi, pilota dell’Aprilia, dopo la pole conquistata al Gp di San Marino. “Il ginocchio un po’ mi dà fastidio, facciamo con quello che abbiamo e cerchiamo di dare tutto. Sarà un testa a testa con Marquez? È uno dei piu veloci, partiamo entrambi davanti ma ci sono altri piloti velocissimi, le gare qui sono molto tirate”, ha aggiunto.

Marquez: “L’obiettivo era partire in prima fila”

“L’Aprilia con Bezzecchi ha fatto un giro da paura nel T3, nelle curve veloci facciamo un po’ fatica ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era la prima fila. Vediamo ora in gara. Ieri ho gestito, oggi ho avuto più passo, vediamo la sprint race. Facciamo un passo alla volta”. Così Marc Marquez, pilota della Ducati, che scatterà in prima fila dietro a Marco Bezzecchi nel Gp di San Marino.