Marc Marquez, la foto impressionante della spalla dopo 7 operazioni

Tra spalla, braccio e gomito, il 33enne della Ducati è finito sotto i ferri per ben sette volte

Ha fatto il giro del web la foto di Marc Marquez mentre si allena in sala pesi. Niente di strano se non fosse per la spalla destra, che subito salta all’occhio per la differenza con quella sinistra. Il motivo sono le sette operazioni che il pilota spagnolo di MotoGp ha dovuto subire nel corso della sua carriera. Tra spalla, braccio e gomito, il 33enne della Ducati è finito sotto i ferri per ben sette volte.

Recentemente, a maggio scorso, è stato sottoposto a un intervento per sistemare una lesione alla spalla. Il trauma si era riacutizzato in seguito a una violenta caduta nel Gran Premio d’Indonesia del 2025. I medici dell’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno rimosso due viti e un frammento osseo residuo relativo a un precedente intervento di Latarjet (dicembre 2019) che si era spostato comprimendo il nervo radiale, si legge sul sito ufficiale della MotoGp.