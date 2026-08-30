MotoGp, Marc Marquez ancora primo: lo spagnolo trionfa anche ad Aragon

In MotoGp, Marc Marquez bissa il trionfo nella Sprint vincendo anche la gara lunga nella ‘sua’ Aragon. Il pilota Ducati centra il suo ottavo successo sul circuito.

Secondo posto per Pedro Acosta, mentre Marco Bezzecchi chiude terzo nonostante la partenza dalla pole position. Giù dal podio Alex Marquez, quarto.

M. Marquez: “Errore in prima curva, poi ho costruito il mio ritmo”

“Come ieri il punto chiave era la prima curva. Ci sono riuscito di nuovo, ma poi ho commesso un errore, perché mi sono dimenticato dell’abbassatore e sono arrivato molto lento alla curva due e alla curva tre. Per cui i due piloti mi hanno superato ed è stato difficile”, ha dichiarato Marc Marquez. “Da quel punto in poi ho costruito il mio ritmo – ha aggiunto – ed stata una bella battaglia nei primi giri. Poi ho cercato di controllare la gara, per quello che rimaneva. Ho cercato di attaccare, aprire un divario e poi gestire”.

Acosta: “Felice del podio, stiamo migliorando”

“Ieri avevo detto che ci avrei provato. Davanti ai tifosi spagnoli dovevo farlo e sono molto contento”, ha detto Pedro Acosta dopo il secondo posto. “Abbiamo lavorato tantissimo e stiamo migliorando giorno dopo giorno e ogni weekend – ha aggiunto lo spagnolo – e sono felicissimo. È stata una strada lunga, era un po’ che non arrivavamo sul podio e dobbiamo godercela”.

Bezzecchi: “Contento del podio, è stato un weekend meraviglioso”

“Sono molto contento, molto soddisfatto, è stato un weekend difficile, ma meraviglioso e sono molto contento di aver ottenuto il mio primo podio qui. È una pista che ho sempre amato, ma non so perché non sono mai riuscito a guidare nel modo corretto”, ha affermato Marco Bezzecchi dopo il terzo posto nel Gran premio di Aragon. “Questo weekend abbiamo lavorato bene – ha spiegato – ho preso la pole position, sapevo che il mio passo non era il migliore, ma ho lottato il più che potevo per cercare di salire sul podio”. Marc Marquez, ha ammesso, “oggi era imbattibile, me è un peccato che io abbia perso immediatamente la posizione con Pedro (Acosta ndr, arrivato secondo), penso che probabilmente l’avrei persa ad ogni modo, però avrei voluto battagliare un po’ di più”