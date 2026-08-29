MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint ad Aragona

Marc Marquez (Ducati) domina e vince la gara Sprint del Gran premio di Aragon, precedendo il fratello Alex e l’Aprilia di Marco Bezzecchi, partito in pole position.

Due bandiere gialle durante la gara, la prima per la brutta caduta di Luca Marini (niente di grave per lui), la seconda per quella di Fabio Di Giannantonio. Rottura del motore per Fabio Quartararo, costretto al ritiro.

Il post che la MotoGp ha dedicato alla vittoria di Marc Marquez nella Sprint di Aragona. (Foto: Instagram, MotoGp)

M.Marquez: “Buona partenza mi ha aiutato, poi bel ritmo”

“Sapevo che Marco aveva le gomme soft, quindi la mia opportunità di vincere era alla prima curva. Una bella partenza mi ha aiutato parecchio, poi abbiamo preso un bel ritmo”, ha dichiarato Marc Marquez dopo la vittoria. “Vediamo domani se miglioreremo un po’, per essere costanti come oggi”.

A. Marquez: “Fantastico tornare sul podio, ora completare opera”

“Tornare sul podio a casa mia è fantastico. Speriamo di completare l’opera domani, ma il secondo posto è importante per me”, ha detto Alex Marquez dopo il secondo posto nella Sprint. “Penso che domani avremo le nostre possibilità di salire di nuovo sul podio“.

Bezzecchi: “Giornata meravigliosa, mancato qualcosa ma felice”

“È stata una giornata meravigliosa, onestamente non mi aspettavo un risultato così positivo“, ha commentato Marco Bezzecchi dopo il terzo posto nella Sprint che segue la pole position di stamattina nelle qualifiche. “Ieri mi sentivo bene, ma avvertivo che il mio passo non era il migliore. Sapevo che Marc e Alex avevano qualcosa in più. Mi è mancato qualcosa, ma sono felice“.