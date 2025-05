Secondo posto per Marc Marquez, terzo Fabio Di Giannantonio. Settimo il poleman Fabio Quartararo

Dominio di Alex Marquez nella sprint race del Gp di Gran Bretagna per la classe MotoGp. Il pilota del team Gresini ha preceduto il fratello Marc di oltre tre secondi, completa il podio Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Finisce giù dal podio Pecco Bagnaia, sesto dopo un crollo della sua gomma, scavalcato nel finale anche da Marco Bezzecchi (Aprilia) e Johann Zarco (Honda Lrc). Settimo posto per il poleman Fabio Quartararo.

