Le parole del pilota spagnolo, otto volte iridato, alla vigilia del Gran Premio Pertamina d’Indonesia

“Finire il 2023 nel miglior modo possibile“. Questo il pensiero espresso da Marc Marquez in vista del Gran Premio Pertamina d’Indonesia, nel quale porterà in pista i colori che lascerà a fine anno. Quelli del Repsol Honda Team, al quale darà l’addio dopo diverse stagioni di difficoltà tecniche e fisiche. Non a caso, specifica che il suo riferimento al modo in cui vorrebbe chiudere l’annata coinvolge “tutta la squadra”. Sono sei, gli appuntamenti ancora in calendario nella stagione in corso. E se la rottura con il marchio nipponico, un anno in anticipo rispetto a un contratto quadriennale iniziato nel 2020, è ufficiale, lo stesso non si può dire per il futuro dell’otto volte iridato.

L’annuncio sul team con cui si schiererà in top class nel 2024, attesissimo, non è ancora stato fatto. Concentrando l’attenzione sul lavoro che gli resta da fare con il marchio che l’ha accompagnato nelle ultime 11 stagioni, e che nello scorso appuntamento iridato l’ha portato sul podio del GP del Giappone, l’iberico ha confidato a boxrepsol che “l’Indonesia è sempre un Paese incredibile da visitare”, nel quale “si sente davvero la passione dei tifosi. Venirci mi piace sempre di più”. L’anno scorso però è andata male: “Ho avuto un incidente nel warm up e non ho potuto correre”. Di giri ne ha comunque macinati parecchi, “nei test e nelle prove, quindi abbiamo un’idea di cosa aspettarci. Cercheremo di dare spettacolo”

