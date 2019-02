Mondiali di sci, niente bis per Dominik Paris

Delusione per i colori italiani nella discesa libera maschile ai Mondiali di Are, in Svezia. L'attesa maggiore era per Dominik Paris, oro nel supergigante, che però ha chiuso solo al sesto posto 4 decimi dal podio. Ancora più indietro e fuori dai primi 10 Cristof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Mattia Casse. Dominano i norvegesi con Kjetil Jansrud oro e Alex Lund Svindal, argento per soli 2 centesimi in quella che potrebbe essere stata l'ultima gara di una leggendaria carriera.