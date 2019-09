Milano-Cortina, Malagò: "La decisione sul Ceo slitta al 7 ottobre"

"Non abbiamo deciso sul Ceo, si darà mandato adesso all'head hunter di individuare nomi, da un minimo di 3 a un massimo di 5, da sottoporre in una riunione che ci vedrà ospiti del governatore Zaia a Verona il 7 ottobre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Milano al termine della riunione a Palazzo Lombardia, sulle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina. Malagò ha spiegato che all'incontro del 7 "ci saranno anche i presidenti delle province di Trento e Bolzano che sono stakeholder di questo progetto. Ognuno di noi, se ha un nominativo da indicare, ma oggi non è uscito neanche uno, lo indicherà all'head hunter Spencer Stuart che lo contatterà per vedere la disponibilità e la fattibilità".