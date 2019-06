Milano-Cortina, Conte: Sogno diventa realtà, da Italia grande prova unità

di npf

Roma, 24 giu. (LaPresse) - "Il sogno diventa realtà. L'Italia ospiterà a Milano e a Cortina i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026. Un successo straordinario per il nostro Paese. Oggi l'Italia ha offerto una grande prova di progettualità, di unità, di credibilità. Un riconoscimento che ci inorgoglisce. Quella di oggi è la vittoria di tutti: del Coni, delle Regioni, delle Città e degli enti locali coinvolti, delle varie federazioni sportive, dei numerosissimi atleti, di tutto il sistema sportivo e imprenditoriale italiano, del Governo". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Le Olimpiadi rappresentano una grande occasione di crescita sportiva, sociale ed economica, attraverso la quale avremo la possibilità di offrire il volto migliore dell'Italia - aggiunge - È una grande responsabilità che siamo lieti di affrontare con determinazione ed entusiasmo. Avremo la possibilità di incrementare il turismo, di migliorare il nostro sistema infrastrutturale, insomma di crescere, di crescere meglio, in modo sostenibile. Lasceremo in eredità strutture e impianti moderni e permetteremo a tanti giovani di crescere con un sogno: vincere una medaglia olimpica nella propria terra".

"Ringrazio il presidente del Coni Malagò, i sottosegretari Giorgetti e Valente, i presidenti di Regione Fontana e Zaia, i sindaci Sala e Ghedina. E ringrazio i nostri testimonial sportivi e tutti coloro che hanno lavorato, non risparmiandosi mai, perché questo sogno si realizzasse. Ringrazio ancora una volta il presidente Mattarella per il suo consueto, forte e decisivo sostegno - conclude Conte - Oggi a Losanna, in mezzo alle tantissime bandierine tricolore sventolanti, ai cori da stadio della nostra delegazione, all'entusiasmo che si respirava nell'aria, ho avuto il privilegio e l'onore di rappresentare un grande Paese qual è l'Italia. Oggi dobbiamo sentirci tutti orgogliosi di essere italiani".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata