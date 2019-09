Milan in crisi nera, a San Siro vince la Fiorentina

Il Milan in crisi, sempre di più. A San Siro passa la Fiorentina per 3-1, nel posticipo domenicale della 6/a giornata di Serie A. Di Pulgar su rigore, Castrovilli e Ribery le reti dei viola. Per i rossoneri a segno Leão. Fischi e cori contro il tecnico Marco Giampaolo da parte dei tifosi di casa, irritati anche dai tanti errori in palleggio della squadra. Fra i più fischiati il centravanti polacco Piatek, ancora deludente. I padroni di casa in dieci per l'espulsione di Musacchio, entrato sulla tibia di Ribery.

