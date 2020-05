Milan, Franco Baresi compie 60 anni

Auguri a Franco Baresi. La leggenda del Milan compie 60 anni, 46 dei quali trascorsi in rossonero. Al Milan il Capitano, con la C maiuscola, ha vinto tutto, incarnando più di qualsiasi altro giocatore lo spirito del club, tanto che, dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 1997, la società ha ritirato per sempre la maglia numero 6. E il Milan gli ha regalato un lungo videomessaggio con gli auguri di tutto il mondo rossonero: da Maldini a Costacurta, da Arrigo Sacchi a Carlo Ancelotti e molti altri, ex compagni e tecnici hanno reso omaggio a Baresi.