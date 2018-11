Malagò attacca il governo: "Non è riforma dello sport, è occupazione del Coni"

"Questa non è una riforma dello sport italiano questo, detto in modo elegante, è un discorso di occupazione del Coni". E' un attacco durissimo quello Giovanni Malagò, che nel corso del Consiglio nazionale punta il dito contro la riforma del Comitato Olimpico inserita dal governo nella manovra. Una riforma che prevede un passaggio di responsabilità, competenze, poteri economici dal Coni al governo e alla nascente struttura Sport e salute che sostituirà Coni servizi. "Con questa riforma il Coni, il comitato olimpico più importante al mondo, diventa l'ultimo comitato al mondo, questo è matematico - sottolinea Malagò - e come se in questa stanza scoppiasse una bomba".

"Il Coni si ridurrebbe ad una bellissima agenzia di viaggi che ogni due anni organizza le Olimpiadi", dice ancora. "Conosco perfettamente la materia - argomenta Malagò - e sento delle cose che mi fanno sorridere perché si capisce benissimo la non conoscenza della materia".

"Io devo rinunciare a questo scudetto, ai cinque cerchi ed alla scritta Coni, il secondo marchio più prestigioso forse dopo la Ferrari, per un marchio che si chiama 'Sport e Salute', che se vai su internet ne trovi a centinaia. Ma vi rendete conto?", attacca il numero uno del Coni, scatenando un'ovazione da parte dei membri del Consiglio.

"Abbiamo spiegato al governo che questa riforma non è applicabile per il 2019, ci hanno detto che riguarda il 2020: peggio mi sento, nel 2020 ci sono le Olimpiadi". "Se questa riforma fosse partita per fine 2019 mi sarei dimesso contestualmente - continua - c'è una profonda illogicità in tutto questo. Facciamola partire alla fine del quadriennio. Io sono stato eletto per essere presidente di un altro Coni".

Al termine dell'invettiva, il Consiglio nazionale ha approvato il documento in cui si dà mandato al presidente Malagò di trattare con il governo sulla riforma. Unico voto contrario tra i presenti, quello del senatore leghista e presidente dell'Asi, Claudio Barbaro. Nel documento il Consiglio nazionale parla di "preservare l'autonomia dello sport italiano richiedendo di valutare nuovamente il testo della norma e, nel caso, di differirne l'adozione". Quello che si chiede è di "tenere conto di quanto emergerà all'esito del tavolo bilaterale di approfondimento della materia, aperto anche a una analisi globale e condivisa dell'ordinamento sportivo italiano".

A replicare in difesa dell'esecutivo sono i sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Simone Valente. "Ci sorprende l'atteggiamento del presidente Malagò che sa bene che l'autonomia dello sport non è in discussione. Stiamo seguendo un modello d'eccellenza già in vigore in molti paesi d'Europa e del mondo. Molti sono con noi, ci incoraggiano ad andare avanti e così faremo con serenità, sobrietà senza personalismi sicuri di fare le scelte migliori per il bene dello sport italiano, che è l'unico obiettivo che ci poniamo". "Questo governo - si legge ancora nella nota - non fa leggi a favore o contro le persone, Malagò compreso, ma rispetta il programma e il contratto che ha dato vita all'esecutivo. In questo senso stiamo prevedendo il coinvolgimento del Coni in quello che è il suo compito, cioè la preparazione olimpica e di alto livello".

