Juventus: nuovo stop per Chiellini, salta la Lazio

La Juve sta partendo per Roma. Domani alle 12.30 Lunch Game contro la Lazio. Del gruppo non fa parte Giorgio Chiellini, che dopo essere tornato in campo in Champions League, durante l'allenamento di oggi ha accusato un nuovo problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni.

Questa la lista completa dei convocati di Pirlo per la Lazio. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta, Demiral, Dragusin. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.



