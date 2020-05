Il ritorno alla vita dello Sporting, storico circolo di tennis a Torino

Lo storico Circolo della Stampa Sporting ha riaperto a tutti i mille soci e ai quattrocento ragazzi della Scuola Tennis. Un paio di settimana fa lo aveva fatto per gli allenamenti dell'azzurro Lorenzo Sonego (46esimo nella classifica mondiale), poi per tutti gli atleti di Prima e Seconda categoria, quindi per i soci-tennisti, da ieri per tutti gli iscritti. E da domani gli sportivi dello storico Circolo potranno giocare in doppio anche a tennis e a padel. Piccole, importanti conquiste all'epoca del coronavirus.



I dirigenti dell'associazione stanno lavorando per due importanti progetti: la ristrutturazione dello stadio del tennis per destinarlo a spettacoli teatrali e a concerti in periodo di covid-19, cioè con 500-800 spettatori ben distanziati, venendo incontro alla esigenze del Comune e del Teatro Stabile per una estate culturale all'aperto. L'altro sogno è rappresentato dalla realizzazione di una struttura per ospitare due campi d'allenamento per i campioni dell'ATP Finals dal novembre 2021.



Nulla, però, è come prima del lockdown. Almeno per adesso. A cominciare dalla temperatura che viene presa all'entrata, un 'rituale' insolito ma imprescindibile. Ogni socio ha ricevuto nei giorni scorsi una newsletter in cui sono state ricordate procedure e limiti per la ripresa dell'attività sportiva. Pagine e pagine in cui si raccomanda l'uso della mascherina negli spazi comuni, anche all'estero nell'ampio parco e a bordo piscina. Che ovviamente non è ancora attiva. L'attività in palestra è particolarmente complicata. Nel documento interno si parla di numero contingentato di presenze nonostante le sale siano state ampliate, uso di guanti e mascherine, sanificazione di tutti gli attrezzi dopo l'uso, istruttori che potranno fornire consigli e aiuto stando rigorosamente a due metri di distanza, nessun corso collettivo fino a settembre.



Eppure, nonostante difficoltà e limitazioni, procedure speciali e un po' di batticuore, c'è grande soddisfazione nelle parole di Luciano Borghesan, il presidente, ed Enrico Chioatero, il direttore. "Siamo ripartiti, finalmente. Stadio del tennis per teatro e concerti, campi d'allenamento per le ATP Finals dal 2021 al 2025... Il Circolo della Stampa Sporting è al centro di progetti importanti per la città", ha detto Borghesan. "Siamo felici di riavere i soci al Circolo e stiamo avendo la conferma di avere soci bravissimi, rispettosi della salute propria e del prossimo: rivolgiamo un plauso a tutti per come si stanno comportando", l'istantanea scattata da Chioatero.

