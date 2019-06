I 100 atleti più pagati per 'Forbes': Messi primo davanti a CR7

Per la prima volta, Leo Messi sale al comando della classifica degli atleti più pagati del mondo stilata da 'Forbes'. La stella del Barcellona scalza Floyd Mayweather, leader quattro volte in sette anni, e precede il grande rivale Cristiano Ronaldo. I 100 atleti più pagati del pianeta hanno incassato complessivamente 4 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, con un aumento del 5% rispetto ai guadagni dello scorso anno di 3,8 miliardi.

Messi, secondo nella classifica dell'anno scorso, primeggia con 127 milioni in guadagni totali. Dietro di lui l'attaccante della Juventus Ronaldo, che ha guadagnato 109 milioni tra il suo stipendio e le sue sponsorizzazioni e la star del Psg Neymar (105 milioni). Quarto posto per il pugile Canelo Alvarez (94 milioni) davanti al campione di tennis Roger Federer (93,4 milioni). A completare la top ten le star del football americano Russell Wilson (89,5 milioni) a Aaron Rodgers (89,3 milioni) e i fuoriclasse dell'Nba LeBron James (89 milioni) Stephen Curry (79,8 milioni) e Kevin Durant (65,4 milioni).

L'elenco degli atleti in totale è composto da giocatori di dieci diversi sport. Le stelle Nba guidano con 35 giocatori di basket tra i primi 100, in calo rispetto ai 40 del 2018, guidati da LeBron James (numero 8 con 89 milioni di dollari). Il calcio è il secondo sport più rappresentato con 19 giocatori, seguito dal baseball con 15 e il calcio con 12. 25 sono i Paesi rappresentati nella lista di quest'anno, contro i 22 del 2018. Gli americani dominano l'azione con 62 atleti grazie ai salari altissimi nei principali campionati sportivi. Il calcolo dei guadagni, precisa 'Forbes', include premi in denaro, stipendi e premi guadagnati tra il 1° giugno 2018 e il 1° giugno 2019.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata