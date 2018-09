Ryder Cup, l'Europa riparte davanti: 5-3. Molinari: "E' ancora lunga"

Questa mattina in campo otto coppie per i "fourballs, nel pomeriggio si giocheranno i "foursomes". Chicco e Tommy Fleetwood affrontano ancora Tiger Woods e Patrick Reed

"C'è ancora tanto da giocare" ha detto Francesco Molinari dopo l'ottima giornata di ieri. "C'è ancora tanta strada" ha ripetuto il capitano Usa Jim Furyk cercando di spiegare, in conferenza stampa, il disastro di ieri pomeriggio. La Ryder Cup riparte questa mattina su percorso parigino di Le National con una giornata di sole e cielo terso ma molto fredda. Si riparte con i "fourballs". Ogni coppia gioca con due palline. Le buche, ovviamente, si assegnano sulla migliore per squadra. Le prime battute sembrano di nuovo sorridere all'Europa. Chicco Molinari è di nuovo in campo con l'amico Tommy Fleetwood (tutti, ieri, l'hanno giudicata la miglior coppia in campo) e di nuovo si trovano di fronte Tiger Woods e Patrick Reed.

Ecco le partite di questa mattina (fourballs)

1) Sergio Garcia-Rory McIlroy (Europa) vs Tony Finau-Brooks Koepka - Europa avanti di tre (3Up) alla quindicesima buca

2) Paul Casey-Tyrrell Hatton vs Dustin Johnson-Ricky Fowler - Europa avanti di due (2Up) alla quattordicesima buca

3) Francesco Molinari-Tommy Fleetwood vs Tiger Woods-Patrick Reed - Molinari fa colpi da maestro alla decima e undicesima. Europa avanti di due (2Up)

4) Ian Poulter-John Rahm vs Justin Thomas-Jordan Spieth - Grande put di Spieth. Stati Uniti avanti di uno (1Up) alla dodicesima

