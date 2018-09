Golf, giornata decisiva alla Ryder Cup. Europa avanti sugli Usa: 10-6

Ora, per gli Stati Uniti, c'è solo una speranza ripetere, a parti invertite il "miracolo di Medinah", dal luogo (vicino a Chicago) in cui l'Europa, guidata da uno straordinario Ian Poulter riuscì in una incredibile rimonta, partendo da 6-10. Si apre all'insegna di questo pensiero (speranza da una parte, "toccamenti" e scaramanzia, dal'altra) l'ultima giornata di Ryder Cup dal percorso "Albatross" del Le National di Parigi.

Ma a giudicare da quello che si è visto ieri e l'altro ieri (due solidi 5-3 per l'Europa), gli Stati Uniti dovranno mettere in campo qualcosa che, in questi primi due giorni, non sono stati capaci di mostrare. A parte Justin Thomas e Jordan Spieth e, a tratti Bubba Watson e Webb Simpson, la squadra americana non è quasi mai stata in grado di reagire alla forza di quella Europea. Saranno i green a cui non sono abituati, sarà la minor abitudine al gioco a squadre (in Europa si giocano molti "fourballs" e i "foursomes" a livello giovanile, in America quasi mai), ma i giocatori europei hanno dimostrato di sapersela cavare molto meglio in quasi tutte le situazioni che questo evento a squadre (molto diverso, a parte mazze e palline, da qualunque torneo individuale) mette di fronte ai giocatori.

US golfer Tiger Woods reacts during his foursomes match on the second day of the 42nd Ryder Cup at Le Golf National Course at Saint-Quentin-en-Yvelines, south-west of Paris, on September 29, 2018. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La differenza è parsa evidente in tutte le quattro occasioni in cui Francesco Molinari e Tommy Fleetwood (ormai ribattezzati "Moliwood" come una coppia di fatto) hanno incontrato e massacrato Tiger Woods, prima con lo sciagurato Patrick Reed e, poi con il malcapitato Bryce Dechambeau. A ogni bel colpo i due europei sorridevano e e si complimentavano, a ogni (raro) errore si sostenevano e si aiutavano. Tiger, invece, ha continuato ha giocare da solo, chiuso in un suo mondo (che è parso di alterigia) con silenzi di autentica sofferenza a ogni errore. Con Reed (che continuava a insultarsi da solo) Woods ha smesso di parlare quasi subito, con Dechambeau è andata appena meglio. Ma era chiaro (e questo vale anche per Poulter-McIlroy e per Garcia-Noren e Rose-Stenson) che le coppie europee andavano in campo come squadre, quelle americane (con qualche eccezione) come due bravi giocatori capitati un po' per caso sullo stesso tee di partenza.

TOPSHOT - Europe's Northern Irish golfer Rory McIlroy plays a tee shot during his fourball match on the second day of the 42nd Ryder Cup at Le Golf National Course at Saint-Quentin-en-Yvelines, south-west of Paris on September 29, 2018. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Oggi, però, tutto cambia. Ci sono e si torna a giocare uno contro uno come golf comanda. A guardare gli accoppiamenti c'è da aver paura perché gli americani, almeno in teoria, partono con possibilità di vittoria praticamente in tutti i match. All'Europa bastano 4 punti e mezzo per portare a casa vittoria e coppa. Vedremo come va a finire

Ecco gli incontri di domenica 30 settembre (dalle 12,05)

1) Rory McIlroy (Europa) vs Justin Thomas (Usa) - - 1 PUNTO USA

2) Paul Casey (Europa) vs Brooks Koepka (Usa) - Alla 17 Casey recupera e alla 18 sbaglia di pochissimo il put della vittoria. Finisce pari - EUROPA 1/2 PUNTO - USA 1/2 PUNTO

3) Justin Rose (Europa) vs Webb Simpson (Usa) - Alla 16, Simpson vince la buca e l'incontro finisce - 1 PUNTO AGLI USA

4) John Rahm (Europa) vs Tiger Woods (Usa) - Rahm ha vinto la 13 e la 14 ed è avanti di due alla 15 - Europa 2Up

5) Tommy Fleetwood (Europa) vs Tony Finau (Usa) - Finau macina Fleetwood, alla 14 è avanti di sei e l'incontro finisce - 1 PUNTO STATI UNITI

6) Ian Poulter (Europa) vs Dustin Johnson (Usa) - Alla tredici Poulter pareggia di nuovo - AS

7) Thorbien Olesen (Europa) vs Jordan Spieth (Usa) - Olesen è un castigo di Dio. Alla undici è avanti di 4 - Europa 4Up

8) Sergio Garcia (Europa) - Ricky Fowler (Usa) - Alla dieci Garcia è avanti di due - Europa 2Up

9) Francesco Molinari (Europa) vs Phil Mickelson (Usa) - Alla terza Molinari (che ha vinto la 1) e avanti di uno - Europa 1Up

10) Tyler Hatton (Europa) vs Patrick Reed (Usa) - Reed vince la sette e va avanti di una - Usa 1p

11) Henrik Stenson (Europa) vs Bubba Watson (Usa) - Alla sette Stenson è avanti di due - Europa 2Up

12) Alex Noren (Europa) vs Bryson Dechambeau (Usa) - Alla sesta Dechambeau è avanti di due - Usa 2Up

Ed ecco come è andata sabato

1) Erik Stenson-Justin Rose (Europa) vs Dustin Johnson-Brooks Koepka (Usa) - L'Europa vince l'ottava buce la decima. Gli Stati Uniti si prendono la 12, ma gli europei rispondono bene alla 13. Europei in vantaggio di due (2Up) alla 17 e partita chiusa - 1 PUNTO EUROPA

2) Sergio Garcia-Alex Noren (Europa) vs Bubba Watson-Webb Simpson (Usa) - Gli Stati Uniti sesta, settima e ottava. Gli europei recuperano un punto alla 10 e sono indietro di cinque (5D) alla 15. E anche questo match finisce così a favore degli Usa. La seconda (un par 3) viene pareggiata (caso storico nella Rdery) con un orribile triplo bogey di entrambe le squadre. - 1 PUNTO STATI UNITI

3) Francesco Molinari-Tommy Fleetwood (Europa) vs Tiger Woods-Bryson Dechembeau (Usa) - Molinari-Fleetwood fanno il birdie alla uno e vincono anche la 2 e la sei. Woods sbaglia un putt facile e gli regala la 8. L'Europa vince anche la 9 e perde la 10 e la 11 ma si rifà alla 12 ed è avanti di cinque (5Up) alla 15: partita chiusa. - 1 PUNTO EUROPA

4) Ian Poulter-Rory McIlroy (Europa) vs Justin Thomas-Jordan Spieth (Usa) - Gli americani vincono la quarta e la quinta e la sesta e poi la 8 e la 11 Alla 15 sono avanti di quattro e il match finisce lì - 1 PUNTO STATI UNITI

Ed ecco le partite della mattinata ("fourballs")

1) Sergio Garcia-Rory McIlroy (Europa) vs Tony Finau-Brooks Koepka - Uno straordinario putt da dodici metri di Sergio Garcia dà la vittoria all'Europa alla diciassettesima buca. Gli europei erano stati in vantaggio di 4 buche e avevano subito la grande rimonta americana che si è fermata a un punto dal pareggio - 1 PUNTO EUROPA

2) Paul Casey-Tyrrell Hatton vs Dustin Johnson-Ricky Fowler - Europa vince anche questo con tre punti di vantaggio con due buche da giocare - 1 PUNTO EUROPA

3) Francesco Molinari-Tommy Fleetwood vs Tiger Woods-Patrick Reed - Molinari fa colpi da maestro alla decima e undicesima. Europa avanti di quattro (4Up) alla quindicesima buca e vittoria europea - 1 PUNTO ALL'EUROPA

4) Ian Poulter-John Rahm vs Justin Thomas-Jordan Spieth - Gli americani portano a casa il punto con 2 up alla 17 - 1 PUNTO STATI UNITI

