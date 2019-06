Giochi Europei, altre 4 medaglie per l'Italia

Due bronzi per gli azzurri nel pugilato ai Giochi Europei di Minsk: uno lo ottiene Manuel Cappai, sconfitto 4-1 nella semifinale dei 52 kg dallo spagnolo Gabriel Escobar Mascun. Medaglia dello stesso valore per Simone Fiori (81 kg) che ha ceduto in semifinale per 4-1 all'azero Loren Alfonso Dominguez. Assunta Canfora vola invece in finale per l'oro nei 69 kg grazie al successo ottenuto per 3-2 sulla tedesca, numero uno del seed, Nadine Apetz. L'azzurra affronterà sabato la polacca Karolina Koszewska.

Elesa Balzamo, Martina Alzini, Marta Cavalli, Letizia Paternoster hanno compiuto una impresa nell’inseguimento su pista: hanno battuto in finale il quartetto della Gran Bretagna conquistando la medaglia d’oro. Sembravano partite con calma le azzurre che fino a poco meno di metà gara avevano accumulato un lieve ritardo. Dai 2000 metri in poi la squadra ha messo tutta la potenza e la coordinazione nei cambi di cui è capace ed ha subito recuperato accumulando giro dopo giro un costante vantaggio. Nulla da fare per il quartetto britannico Anne Roberts, Elizabeth Barker, Jennifer Hall, Jsobel Knight, che in qualifica aveva coperto la distanza in 4:21.023, ma che ha dovuto piegarsi di fronte al 4:21.173 delle azzurre.

Francesco Lamon, Carlo Alberto Giordani, Davide Plebani, Liam Bertazzo non hanno retto l’assalto della Russia in finale. Il quartetto italiano dell'inseguimento è stato rimontato prima dei 4000 metri e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Battuti i pistard bielorussi, nella eliminatoria dove ha gareggiato Stefano Moro poi sostituito da Giordani, gli azzurri nulla hanno potuto però contro la forza espressa fina dai primi giri da Gleb Syritsa, Nikita Bersenev, Lev Gonov, Ivan Smirnov.Alla Svizzera il terzo posto. Nel turno di qualificazione della gara sprint Davide Boscaro (10.140) si posiziona al 17° posto mentre Francesco Ceci (10.155) è 18°. Nei primo scontro diretto i due azzurri sono stati battuti: Boscaro dal britannico Francis Kenny (11.059) con un ritardo di +0,096 mentre il russo Pavel Yakushevsky (10.885) ha preceduto Ceci al traguardo (+0.444). Nei ripescaggi non passa Boscaro, secondo dietro Pavel Klemen (rep Ceca 10.360 (+0.2469 mentre Ceci è stato eliminato dallo spagnolo Juan Peralta 10.469 (+0.101). Nella terza batteria del primo turno di Kerin Miriam Vece è risultata 5a, stessa posizione nella batteria successiva per Maila Andreotti entrambe passano alla fase di ripescaggio dove Miriam ha vinto la sua batteria superando Casas (Spa) e Gnidenko (Rus) mentre Maila ha chiuso terza dietro le polacche Los e Karwacka.

L'Italia ha totalizzato 27 medaglie, 10 ori, 9 argenti e 8 bronzi, posizionandosi terza nel medagliere, dietro Russia, prima con 73 podi, e Bielorussia, seconda con 55.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata