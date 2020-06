Forza Alex! Sui social una marea di solidarietà per Zanardi

Il terribile incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, ancora ricoverato in terapia intensiva dopo il drammatico investimento di venerdì scorso, ha commosso il Paese e suscitato diverse reazioni di vicinanza, solidarietà e amicizia nei confronti del campione. Gli hashtag #Zanardi e #Alexnonmollare sono condivisi da decine di migliaia di utenti online. Frasi e commenti di affetto si moltiplicano, come un fiume in piena. Tra le primissime a scriverne, su Twitter, la nuotatrice Federica Pellegrini, che in maniera molto colorita incita Zanardi

Forza Alex..... cazzo adesso devi mettercela tutta ..... @lxznr — Federica Pellegrini (@mafaldina88) June 19, 2020

Anche dal mondo della Formula 1, messaggi ad Alex: dalla scuderia Ferrari

Ci hai insegnato a non mollare mai, qualunque avversità ci ponga davanti la vita. Continua a lottare! #ForzaAlex pic.twitter.com/p1tE1A55DO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 20, 2020

All'ex pilota Giancarlo Fisichella

Forza Alex ce la farai anche stavolta! #zanardi pic.twitter.com/RiDbHopSz2 — Giancarlo Fisichella (@OfficialFisico) June 19, 2020

Alla scuderia McLaren

Sending all our most positive thoughts and wishes to Alex Zanardi, a true hero of our sport and incredible Olympian, following his accident today. Forza Alex. ♥️ pic.twitter.com/3dgJJYxCnn — McLaren (@McLarenF1) June 19, 2020

"Tutti con te" scrive su Twitter la tennista Roberta Vinci

Un pensiero per Alex anche da ​da Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli e membro del consiglio di amministrazione Ferrari.

Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo . Sei una splendida persona e un esempio di Resilienza e Vita . Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio #zanardi pic.twitter.com/Wl9LUe1bP2 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) June 19, 2020

Un pensiero anche dall'ex dirittore generale della Ferrari Jean Todt.

Alex, all the @FIA community is supporting you in this cruel moment. Our prayers are with you. You have always been a fighter and you always will be pic.twitter.com/43EhL1fbdp — Jean Todt (@JeanTodt) June 19, 2020

Anche il mondo della politica si è idealmente stretto, da subito, intorno ad Alex. Uno fra i primi a postare sui social il suo messaggio di solidarietà e incoraggiamento è Giuseppe Conte: "Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d'animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l'Italia lotta con te". Scrive su Twitter il presidente del Consiglio. Ma dai poltici ai campioni dello sport alle star dello spettacolo è un coro unanime di commozione e di sprone per il grande campione e per l'uomo straordinario. "Forza Alex non mollare!". Così scrive il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. "Ci hai dimostrato di saper vincere anche le sfide impossibili. Campione non mollare, sei l'orgoglio di un'intera Nazione". E' il messaggio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Forza Alex, grande guerriero". Incita il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni esorta "Forza campione, siamo tutti con te".

