Football, Super Bowl: Kansas City trionfa in rimonta, 49ers ko 31-20

Kansas City vince il suo secondo Super Bowl, a cinquant'anni di distanza dal primo trionfo in Nfl. Mattatore della finalissima con San Francisco è stato il quarterback Patrick Mahomes che ha portato a tre touchdown negli ultimi minuti i Chiefs, vincenti in rimonta sui 49ers per 31-20. La squadra biancorossa aveva conquistato il proprio unico precedente titolo nel campionato professionistico di football americano nel lontano 1970. Con il successo ottenuto nella notte coach Andy Reid ha ottenuto così la sua vittoria numero 222 in carriera, la prima in un Super Bowl.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata