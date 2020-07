Football, inno nazionale afro-americano prima di partite Nfl

di mrc/acg

Torino, 3 lug. (LaPresse) - La National Football League (NFL), la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano, ha in programma di far eseguire, in versione dal vivo o registrata, il brano 'Lift Every Voice and Sing', noto come l'inno nazionale afro-americano, prima di ogni partita della prima settimana della stagione. Lo riferisce una fonte alla Cnn.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata