Mancano ancora quattro giorni all’evento più atteso del mondo dello sport americano: il Super Bowl del 9 febbraio a New Orleans, dove i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs si affronteranno per la seconda volta in tre anni per il Vince Lombardi Trophy. Ma per i lavoratori della fabbrica Wilson Sporting Goods, che dal 1941 produce i palloni ufficiali della Nfl, la partita è già iniziata. Infatti, non appena lo scorso 26 gennaio sono finite le finali di Conference e si è capito chi avrebbe giocato il Super Bowl, gli artigiani dello stabilimento di Ada in Ohio si sono messi in azione per produrre i palloni della finale.

Ogni squadra riceverà una fornitura di 108 palloni, più una dozzina extra per i kicker, tutti timbrati con il logo del Super Bowl e i nomi delle squadre. Alcuni di questi palloni verranno usati per gli allenamenti, mentre i migliori saranno messi da parte dai quarterback. Circa 50 di essi verranno sigillati e custoditi per ciascuna squadra fino al momento del calcio d’inizio. Il processo di produzione prevede 20 fasi, la maggior parte delle quali eseguite a mano: si parte dal taglio dei quattro pannelli di pelle, che vengono poi cuciti insieme con 250 punti di bloccaggio, fino all’inserimento dei lacci. Per i palloni destinati alla NFL, il lavoro viene affidato agli operai più esperti e qualificati della fabbrica. “Niente di tutto questo sarebbe possibile senza le persone che lavorano sul pavimento di produzione. Tutto dipende dagli artigiani e dalle artigiane che realizzano a mano questi palloni qui in Ohio,” ha dichiarato il direttore dello stabilimento, Kasey Patton. Durante la produzione, i palloni vengono pesati, misurati e controllati per individuare eventuali difetti. Una volta completati, vengono sottoposti a un ulteriore controllo di qualità. Prima di essere confezionato e spedito, ogni pallone passa tra le mani di circa 50 operai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata