F1, Gp Ungheria: pole Verstappen davanti alle Mercedes

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Ungheria. Il pilota della Red Bull ha girato in 1'14"572 mettendosi alle spalle le due Mercedes di Valtteri Bottas, secondo ad appena 18 millesimi, e del leader del mondiale Lewis Hamilton, terzo a quasi due decimi (+0.197). Quarta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Per Verstappen si tratta della prima pole position in carriera, centrata al 93° tentativo. Completano la top ten Pierre Gasly, sesto a quasi nove decimi dal compagno di squadra. In quarta fila le McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz. Nona piazza per la Haas di Romain Grosjean, decima per l'Alfa Romeo-Sauber di Kimi Raikkonen.

"E' una pole bella e importante, grandiosa per il team. Quando senti questi tifosi ti danno sempre qualcosa in più", ha dichiarato Verstappen. "C'era qualcosa che mancava ma la macchina mi ha dato ottime sensazioni per tutto il weekend, sapevamo che sarebbe stata dura in qualifica ma alla fine ci siamo riusciti - ha aggiunto il pilota della Red Bull - Sono molto contento per oggi, ma comunque c'è ancora una gara da fare".

