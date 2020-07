F1, Gp Stiria: Hamilton in pole position, Vettel solo decimo

Spielberg (Austria), 11 lug. (LaPresse) - Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Stiria di Formula 1, il secondo consecutivo sul Red Bull Ring di Spielberg in Austria. Nelle qualifiche disputate sotto la pioggia, il pilota inglese della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo in 1.19.273. In prima fila anche Max Verstappen, su Red Bull, secondo a 1.216. Male le Ferrari, con Sebastian Vettel soltanto decimo a oltre 2 secondi da Hamilton.

