F1, Gp Cina: doppietta Mercedes, vince Hamilton. Vettel 3°, Leclerc 5°

di azn

Shanghai (Cina), 14 apr. (LaPresse) - Doppietta Mercedes, la terza su tre gare, nel Gran Premio della Cina, millesima gara nella storia della Formula 1. Lewis Hamilton ha trionfato a Shanghai davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, che scattava dalla pole position e ha perso la posizione al via a vantaggio del britannico. Completa il podio, in un Gran Premio dominato dalle Frecce d'Argento, la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo davanti alla Red Bull di Daniel Ricciardo. Quinta l'altra 'rossa' di Charles Leclerc, penalizzato da un ordine di scuderia (ha lasciato strada all'11° giro al tedesco che era in pressing su di lui) e in termini di strategia per proteggere la terza posizione di Vettel dall'assalto di Verstappen. Sesta piazza per Pierre Gasly, che nel penultimo giro ha tolto il punto del giro veloce a Sebastian Vettel.

