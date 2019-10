F1, Giappone: Prove Suzuka rinviate a domenica a causa tifone Hagibis

di mad

Suzuka (Giappone), 11 ott. (LaPresse/AFP) - Le qualificazioni per il Gran Premio del Giappone di F1, in programma sabato alle 15 (le 7 in Italia), sono rinviate a domenica alle 10 (1 ora italiana) a causa del passaggio del tifone Hagibis. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Lo svolgimento delle qualifiche è comunque condizionato dal clima di domenica mattina sul circuito di Suzuka, dove sono ancora attese forti raffiche di vento. La gara al momento rimane in programma alle 14.10 (6.10 ora italiana) domenica.

