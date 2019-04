Salta un tombino sul circuito di Baku. Stop alle prove libere di F1

E' stata annullata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaigian di F1 a Baku. La decisione dopo una bandiera rossa causata da un tombino saltato. A farne le spese è stato l'inglese George Russell della Williams, che ha visto la sua vettura gravemente denneggiata. La sessione è durata solo pochi minuti, al momento della sospensione al comando c'era la Ferrari di Charles Leclerc con il tempo di 1:48.343.

La seconda sessione di prove libere è confermata per il primo pomeriggio italiano, dopo che i commissari avranno finito di controllare tutti i 300 tombini presenti sul circuito cittadino della capitale dell'Arebaigian. Per quanto riguarda la Williams di Russell, uscito indenne dall'impatto, il tombino "ha rovinato il fondo della vettura e sono un po preoccupato per il telaio". Il vice-capo della Williams, Claire Williams, ha dichiarato: "Non è quello che ci si aspetta da una pista di Formula 1. Non è accettabile, il danno potrebbe lasciarci fuori per il pomeriggio ".

Comincia, dunque, in modo insolito il quarto week end di Formula 1. I primi tre sono stati favorevoli alla Mercedes che, con Hamilton e Bottas, ha conquistato tre vittorie. La classifica piloti vede in testa Hamilton con 67 punti, seguito da Bottas (62), Verstappen (39), Vettel (37). Nella classifica costruttori, la Mercedes ha 57 punti di vantaggio sulla Ferrari.

Il circuito cittadino di Baku (6 km), ha 16 curve e si percorre in senso antiorario. Il record sul giro è di Vettel. Alla Ferrari piace e il giovane Leclerc lo adora. Le macchine di Maranello arrivano in Azerbaigian con alcune modifiche che dovrebbero renderle più veloci e più continue. Dopo Baku mancheranno 18 Gran Premi, la Ferrari ha tutto il tempo per recuperare ma, cominciare a lanciare segnali positivi (anche agli avversari) in Azerbaigian, sarebbe importantissimo. In casa Ferrari ci sarà anche da gestire il dualismo tra Vettel e il ragazzo rampante Leclerc. Un problema in più per Mattia Binotto, team principal delle "rosse".

