Addio Niki Lauda, a 70 muore la leggenda della Formula 1

È morto all'età di 70 anni Niki Lauda, leggenda della Formula 1 e considerato uno dei migliori piloti nella storia. A riferirlo sono i familiari.

Nato a Vienna nel 1949, in carriera vinse tre titoli mondiali, con la Ferrari (1975 e 1977) e con la McLaren (1984). Lauda restò gravemente ustionato al viso in un terribile incidente nel Gran Premio di Germania del 1976, ma tornò alle competizioni 40 giorni dopo. Dopo la sua carriera di pilota avviò una carriera imprenditoriale e dal 2012 era presidente non esecutivo della Mercedes. Ricoverato in una clinica per problemi ai reni, l'ex pilota "si è spento pacificamente", riferisce la famiglia in una nota. In estate era stato sottoposto a un trapianto di polmone.

Lauda, morto in una clinica in Svizzera dove era in cura per problemi ai reni, era stato ricoverato in ospedale per un breve periodo all'inizio dell'anno dopo aver contratto un'infezione influenzale. "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki si è spento pacificamente con la sua famiglia lunedì", si legge nella nota. "I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello di riferimento e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà". Lauda debuttò in F1 nel 1971 e vinse il suo primo Gran Premio nel 1974, alla guida della Ferrari. In carriera ha vinto 25 gare e conquistato 54 podi.

La Scuderia Ferrari ricorda il grande Niki Lauda, scomparso all'età di 70 anni. "Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell'amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977)", si legge in un tweet della casa di Maranello, "resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki".

"Tutti alla McLaren siamo profondamente rattristati nell'apprendere che il nostro amico, collega e campione del mondo di Formula 1 1984, Niki Lauda, è scomparso. Niki sarà per sempre nei nostri cuori e custodito nella nostra storia. #RIPNiki". E' il tweet con cui la McLaren commenta la scomparsa all'età di 70 anni di Niki Lauda, leggenda della Formula 1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata